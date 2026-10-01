İzmir Torbalı\'da metal tozu fabrikasının kazanı patladı, 3\'ü ağır 7 işçi yaralandı

(İZMİR) - İzmir'in Torbalı ilçesinde, metal tozu üretimi yapılan fabrikada meydana gelen patlamada 3'ü ağır 7 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 10.00 sıralarında Torbalı ilçesi Subaşı Mahallesi'nde bulunan fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple meydana geldi.

Metal tozu (alüminyum, çinko ve bakır tozları) üretiminin yapıldığı fabrikanın dev kazanında meydana gelen patlamada 7 işçi yaralandı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.