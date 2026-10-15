İzmir Urla Çılga Koyu'nda 50 düzensiz göçmen yakalanıp Göç İdaresi'ne teslim edildi

İzmir Urla Çılga Koyu'nda 50 düzensiz göçmen yakalanıp Göç İdaresi'ne teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Urla'daki Çılga Koyu'nda kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edildi. Sahil Güvenlik gemisi ve Uzunkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri 50 düzensiz göçmeni yakalayarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.
İzmir'in Urla ilçesinde bir koyda 50 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ilçesi Çılga Koyu mevkisinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.
Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik gemisi ile Uzunkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, koydaki 50 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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