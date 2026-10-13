İzmir Urla'da minibüste 34 düzensiz göçmen yakalandı, araç sürücüsü gözaltına alındı

İzmir Urla'da minibüste 34 düzensiz göçmen yakalandı, araç sürücüsü gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Urla ilçesinde İzmir-Çeşme Otoyolu Urla gişelerinde şüphe üzerine durdurulan minibüste 34 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
İzmir'in Urla ilçesinde bir minibüste 34 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, şüphe üzerine İzmir- Çeşme Otoyolu Urla gişelerinde bir minibüsü durdurdu.
Yapılan aramada, araçtaki 34 düzensiz göçmen yakalandı.
Araç sürücüsü Y.K. gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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