İzmir Urla'da minibüste 34 düzensiz göçmen yakalandı, araç sürücüsü gözaltına alındı

İzmir'in Urla ilçesinde bir minibüste 34 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, şüphe üzerine İzmir- Çeşme Otoyolu Urla gişelerinde bir minibüsü durdurdu.

Yapılan aramada, araçtaki 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Araç sürücüsü Y.K. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.