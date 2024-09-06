Urla'da Orman Yangınına Müdahele Başlatıldı - Son Dakika
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Urla'da Orman Yangınına Müdahele Başlatıldı

Urla\'da Orman Yangınına Müdahele Başlatıldı

İzmir'in Urla ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangına müdahale başlatıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi ve yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

06.09.2024 15:49
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İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale başlatıldı.

Kuşçular Mahallesi'ndeki ormanlık, makilik ve tarım arazilerinin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 6 helikopter, 29 arazöz, 15 su ikmal aracı, 4 dozer ve 5 yer ekibi sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: AA

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