İzmir Urla'da yabancı bayraklı yelkenli teknede 266 kilogram skunk ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı, Urla'daki Bodrumiçi Koyu'nda yabancı bayraklı yelkenli teknede 266 kilogram skunk ele geçirildiğini bildirdi. Sahil Güvenlik ve jandarma personelinin narkotik köpeğiyle aradığı teknede bulunan uyuşturucuya ilişkin şüpheliler aranıyor.
İçişleri Bakanlığı, İzmir'in Urla ilçesi Bodrumiçi Koyu'nda yabancı bayraklı yelkenli teknede yapılan aramada 266 kilogram skunk ele geçirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı tarafından İzmir'in Urla ilçesi Bodrumiçi Koyu'nda gerçekleştirilen denetimlerde, şüpheli olduğu değerlendirilen yabancı bayraklı bir yelkenli tekne tespit edildi. Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından teknede narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada 266 kilogram skunk ele geçirildi.
Olaya ilişkin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor.
Kaynak: DHA
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