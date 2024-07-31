İzmir Urla'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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İzmir Urla'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir Valisi Süleyman Elban, Urla ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Yangında can kaybı yaşanmazken, yangının kontrol altına alınmasında görev yapan personele teşekkür edildi. Yangın nedeniyle tahliye edilen vatandaşların geçmiş olsun dilekleri iletilirken, yangının nedeni olarak mangal kömürü üretimi yapan bir işletmeden sıçrayan kıvılcımlar gösterildi.

31.07.2024 11:49
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İzmir Valisi Süleyman Elban, Urla ilçesinde dün çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Elban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Urla Yağcılar Mahallesi'nde çıkan orman yangını, kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir." bilgisini verdi.

Bölgede çalışmaların sürdüğünü aktaran Elban, "Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup, yangının kontrol altına alınmasında gayret ve özveriyle fedakarca görev yapan tüm personelimize teşekkür ederim. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza tekraren geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 19 saat sonra kontrol altına alınan yangınla ilgili ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 16.33 sıralarında çıkan yangına Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerce ilk müdahale saat 16.47'de yapılmıştı.

Yangın nedeniyle sahil tarafında Sahil Güvenlik botlarıyla 15 kişi tahliye edilmiş, 29 karavanda ve 7 evde 135 vatandaşın güvenlik tedbirleri kapsamında tahliyeleri sağlanmıştı.

Bölgede mangal kömürü üretimi yapan işletmeden sıçrayan kıvılcımların yangına neden olduğu belirtilmiş, işletme sahibi İ.A. (33) gözaltına alınmıştı.

Yangına müdahale gece de havadan ve karadan sürmüş, dumandan etkilenen iki Orman Genel Müdürlüğü personelinin ambulansta ayakta tedavisi yapılmıştı.

Kaynak: AA

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