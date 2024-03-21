İzmir Valisi: Erozyonla ve çölleşmeyle mücadele için orman varlığı genişletilmeli

İzmir Valisi Süleyman Elban, Türkiye'de erozyonla ve çölleşmeyle mücadele etmek için orman varlığının ve yeşil alanların genişletilmesi gerektiğini söyledi.
21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası dolayısıyla Menderes'in Kısık mevkisinde 9 Eylül 2023'te çıkan orman yangınından etkilenen alanda fidan dikimi gerçekleştirildi.
Vali Elban, programda, dünyanın ciddi bir iklim kriziyle karşı karşıya olduğunu, küresel ısınma nedeniyle birçok ülkenin tehdit altında bulunduğunu kaydetti.
Elban, küresel ısınmanın önüne geçmenin çok mümkün olmadığını ancak yavaşlatılmasıyla ilgili birçok çabanın bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Eğer ülkemizde erozyonla, çölleşmeyle mücadele etmek istiyorsak, mutlaka ağaçlandırmaya, orman varlığımızı, yeşil alanlarımızı genişletmeye mecburuz. Bunun için özel çaba göstermek, kampanya yapmak ya da böyle günlerde bu işi fırsata dönüştürmek, bunun bir kültürünü oluşturmak zorundayız. Yine iklimin özellikle sıcak etkisini azaltmak için, orman varlığının arttırılarak dengesiz sıcaklıkların değişiminden ve verdiği çevreye zararlardan korunabilmek mümkün olacaktır."
Küresel ısınmayla su kaynaklarının da azaldığına dikkati çeken Elban, su kaynaklarını korumanın bir yolunun da orman varlığını ve yeşil alanları arttırmaktan geçtiğini kaydetti.
İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince de 2023'te bölge müdürlüğü sınırlarındaki 316 orman yangınında 2 bin 734 hektar alanın zarar gördüğünü söyledi.
Kısık mevkisindeki yangının 8,5 hektar alanda etkili olduğunu belirten Derince, "Bu bölgede zarar gören ağaçlar öncelikle temizlenerek toprak hazırlığı yapılmış ve 14 bin fidan dikilmiştir. Burada tören için ayırdığımız 1,5 hektarlık kısmına hep birlikte 3 bin kızılçam ve mavi servi fidanını bugün toprakla buluşturarak ağaçlandırmış olacağız." dedi.
Törende Menderes ilçesinde düzenlenen "Ağaç Sevgisi ve Çevre Bilinci" konulu şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Down sendromlu öğrencilerin ürettiği sukulent bitkilerinin törene katılanlara takdim edilmesinin ardından fidan dikimi gerçekleştirildi.
Törene, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun ve İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel de katıldı.
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