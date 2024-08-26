İzmir Valisi İzmirlileri Zafer Bayramı kutlamalarına davet etti - Son Dakika
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İzmir Valisi İzmirlileri Zafer Bayramı kutlamalarına davet etti

İzmir Valisi Süleyman Elban, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlanacağı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek programlara İzmirlileri davet etti.

26.08.2024 15:48
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İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmirlileri 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlanacağı Cumhuriyet Meydanı'na davet etti.

Valilikten yapılan açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kentte büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıldığı, başta Cumhuriyet Meydanı olmak üzere çeşitli noktalarda programlar gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Elban, İzmirlilerden ev ve iş yerlerini şanlı Türk bayrağı ile donatmalarını ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek kutlamalara katılmaya davet etti.

Zafer Bayramı'nın Türk milleti için çok önemli olduğunu vurgulayan Elban, "30 Ağustos, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesidir. Bu anlamlı günü hep birlikte coşkuyla kutlayacak, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygı ve minnetle anacağız. Her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik örneği sergileyeceğimiz Zafer Bayramı kutlamalarımıza İzmirli hemşehrilerimizin yoğun katılım sağlayacağına inanıyorum. Ayrıca tüm hemşehrilerimizden, evlerini ve iş yerlerini şanlı bayrağımızla donatmalarını da istirham ediyorum." ifadelerini kullandı.

İzmir Valiliği koordinasyonunda kutlamalar, 30 Ağustos Cuma günü Cumhuriyet Meydanı'nda 09.30'da çelenk sunma töreniyle başlayacak. Askeri bandolar 27, 28 ve 30 Ağustos tarihlerinde kentin farklı noktalarında konserler verecek.

Kaynak: AA

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