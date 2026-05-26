İzmir Valisi'nden Kurban Bayramı Mesajı

İzmir Valisi Süleyman Elban, Kurban Bayramı'nın paylaşmanın bereketini, yardımlaşmanın değerini ve insan olmanın en yüce erdemlerini yeniden hatırlatan kutlu bir emanet olduğunu belirtti.

Vali Elban, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bayramların gönüllerin buluştuğu, kırgınlıkların unutulduğu, sevgi, saygı ve hoşgörünün hakim olduğu anlam yüklü günler olduğunu ifade eden Elban, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı paylaşmanın bereketini, yardımlaşmanın değerini ve insan olmanın en yüce erdemlerini bizlere yeniden hatırlatan kutlu bir emanettir. Bu mübarek günler, yalnızca sofraların değil, gönüllerin de birleştiği, duaların semaya yükseldiği, umutların yeniden filizlendiği özel vakitlerdir."

Türk milletinin tarih boyunca dayanışma, fedakarlık ve kardeşlik ruhuyla hareket ettiğini belirten Elban, ihtiyaç sahiplerine destek, yetimlerin sevindirilmesi ve büyüklerin hayır duasının alınmasına vurgu yaptı.

Elban, bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için yola çıkacak vatandaşlara trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.