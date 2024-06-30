İzmir Valisi Süleyman Elban, Torbalı'daki Patlama Sonrası İncelemelerde Bulundu

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(ANKARA) - İzmir Valisi Süleyman Elban, Torbalı ilçesinde bir lokantada meydana gelen patlama sonrası olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Vali Elban, patlamaya ilişkin hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ve hasar alan binalarda yaşayan vatandaşların geçici konaklamalarının sağlanacağını bildirdi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir'in Torbalı ilçesinde bir lokantada meydana gelen patlamanın ardından olay yerine giderek incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Elban, "57 yaralı 4 ayrı hastanede tedavi görüyor. Bir kişinin durumu ağır. Hasar tespit çalışmaları da devam ediyor. Hasar alan binalarda yaşayan vatandaşlarımızın geçici konaklamalarıyla ilgili tedbirlerimizi aldık. Arzu edenlerin konaklamasını sağlayacağız. İki savcımız soruşturmayı yürütüyor. Patlamayla ilgili bir ihmalin olup olmadığı araştırılıyor" dedi.