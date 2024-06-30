İzmir Valisi Süleyman Elban, Torbalı'daki Patlama Sonrası İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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İzmir Valisi Süleyman Elban, Torbalı'daki Patlama Sonrası İncelemelerde Bulundu

İzmir Valisi Süleyman Elban, Torbalı ilçesinde meydana gelen patlama sonrası olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Elban, patlamaya ilişkin hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ve hasar alan binalarda yaşayan vatandaşların geçici konaklamalarının sağlanacağını bildirdi. 57 yaralının tedavi altında olduğu ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

30.06.2024 18:19
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(ANKARA) - İzmir Valisi Süleyman Elban, Torbalı ilçesinde bir lokantada meydana gelen patlama sonrası olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Vali Elban, patlamaya ilişkin hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ve hasar alan binalarda yaşayan vatandaşların geçici konaklamalarının sağlanacağını bildirdi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir'in Torbalı ilçesinde bir lokantada meydana gelen patlamanın ardından olay yerine giderek incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Elban, "57 yaralı 4 ayrı hastanede tedavi görüyor. Bir kişinin durumu ağır. Hasar tespit çalışmaları da devam ediyor. Hasar alan binalarda yaşayan vatandaşlarımızın geçici konaklamalarıyla ilgili tedbirlerimizi aldık. Arzu edenlerin konaklamasını sağlayacağız. İki savcımız soruşturmayı yürütüyor. Patlamayla ilgili bir ihmalin olup olmadığı araştırılıyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Valisi Süleyman Elban, Torbalı'daki Patlama Sonrası İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

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