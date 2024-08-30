İzmir Valisi Süleyman Elban, Zafer Bayramı resepsiyonunda konuştu - Son Dakika
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İzmir Valisi Süleyman Elban, Zafer Bayramı resepsiyonunda konuştu

İzmir Valisi Süleyman Elban, Zafer Bayramı resepsiyonunda konuştu

İzmir Valisi Süleyman Elban, 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması gerektiğini vurguladı. Elban, aynı zamanda şanlı zaferleri kutlarken sorumluluklarını da hatırlamak gerektiğini belirtti.

30.08.2024 22:05
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İZMİR Valisi Süleyman Elban, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda "Bizler bu şanlı ecdadımıza layık olmak ve bu güzel ülke ve Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda muasır medeniyetler seviyesini yakalayıp, geçmek zorundayız" dedi.

İzmir Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı 102'nci yıl dönümü kapsamında resepsiyon düzenledi. Balçova Termal Otel'de düzenlenen resepsiyonda konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Zaferlerle, kahramanlıklarla dolu milletimizin şanlı tarihinde yine bir şanlı zaferimizi Zafer Bayramımızın 102'nci yıl dönümünü kutlamak üzere bugün buradayız. Güzel vatanı bizlere emanet eden başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, tüm aziz şehitlerimizin ebediyete irtihal eylemiş, tüm gazilerimizi ve bu vatan uğruna emek sarf etmiş, alın teri dökmüş, bu ülkenin her açıdan güzel bir ülke olması için çaba göstermiş tüm ecdadımızı rahmet minnet ve saygıyla anıyorum" dedi.

'ŞANLI ZAFERLERİ KUTLARKEN SORUMLULUĞUMUZU DA HATIRLAMAK DURUMUNDAYIZ'

Vali Elban, "Bu güzel ülkeyi ülke yapmak için ecdadımız, aziz milletimiz sadece ülkenin dört bir yanında yedi düvelle savaşmak, bu ülkeyi vatan kılmak için uğraşmamışlar. Aynı zamanda imar ederek, güzelleştirerek de bu ülkeyi bize bırakmışlar. Bizler bu şanlı ecdadımıza layık olmak ve bu güzel ülke ve Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda muasır medeniyetler seviyesini yakalayıp, geçmek zorundayız. Bu güzel günlerde, bu şanlı zaferleri kutlarken aynı zamanda, sorumluluğumuzu da hatırlamak ve hatırlatmak durumundayız. Ben ne mutlu ki bu milletin bir evladıyım ve ne mutlu ki böyle bir ecdadın torunuyum diyorum."

Resepsiyona İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, askerler, gaziler katıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir Valisi Süleyman Elban, Zafer Bayramı resepsiyonunda konuştu - Son Dakika

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