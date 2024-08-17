İzmir ve Bolu'da Orman Yangınlarıyla İlgili Gözaltı ve Tutuklama - Son Dakika
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İzmir ve Bolu'da Orman Yangınlarıyla İlgili Gözaltı ve Tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'deki orman yangınlarıyla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığını, Bolu'nun Göynük ilçesindeki orman yangınına ilişkin 2 kişinin tutuklandığını açıkladı.

17.08.2024 20:41
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'deki orman yangınlarıyla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığını, Bolu'nun Göynük ilçesindeki orman yangınına ilişkin 2 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülke genelinde 15-17 Ağustos 2024 tarihleri arasında toplam 19 orman yangını meydana gelmiştir. Orman yangınına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen; İzmir'in Tire ilçesinde 3 şahıs, Ödemiş ilçesinde 2 şahıs, Bayındır ilçesinde 1 şahıs ve Karşıyaka ilçesinde 1 şahıs olmak üzere toplam 7 şahıs gözaltına alınmıştır. Bolu'nun Göynük ilçesinde gözaltına alınan 4 şahıstan 2'si tutuklanmış, 2'si hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Ormanlarımız milli servetimizdir. Geleceğimiz olan evlatlarımıza bırakacağımız en değerli mirastır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir ve Bolu'da Orman Yangınlarıyla İlgili Gözaltı ve Tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir ve Bolu'da Orman Yangınlarıyla İlgili Gözaltı ve Tutuklama - Son Dakika
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