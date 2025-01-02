İzmir Vizyon 2074 Paneli: Bölgesel Kalkınma ve Kentsel İnovasyon - Son Dakika
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İzmir Vizyon 2074 Paneli: Bölgesel Kalkınma ve Kentsel İnovasyon

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Nasıl Bir İzmir' panel serisinin beşinci oturumu, 4 Ocak'ta 'Bölgesel Kalkınma ve Kentsel İnovasyon' başlığıyla gerçekleştirilecek. Panelde sosyal inovasyonun önemi ve sürdürülebilir altyapı hizmetleri tartışılacak.

02.01.2025 11:43  Güncelleme: 13:42
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından şehrin uzun vadeli vizyonunu ve stratejilerini şekillendirmek üzere hazırlanan İzmir Vizyon 2074 Çerçeve Belgesi çalışmaları kapsamındaki "Nasıl Bir İzmir" serisinin beşinci paneli, 4 Ocak'ta "Bölgesel Kalkınma ve Kentsel İnovasyon" başlığı ile yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından düzenlenen ve İzmir'in geleceğini şekillendirecek İzmir Vizyon 2074 Çerçeve Belgesi'nin hazırlanmasına girdi oluşturacak "Nasıl Bir İzmir" panel serisi etkinlikleri, 4 Ocak Cumartesi günü İzQ Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleşecek "Bölgesel Kalkınma ve Kentsel İnovasyon" başlıklı panel ile devam ediyor.

Sosyal inovasyonun aracı rolüne odaklanılacak

"Bölgesel Kalkınma ve Kentsel İnovasyon" başlıklı beşinci panelde, bölgesel kalkınmanın, öncelikli sorunlar ve ihtiyaçlar odağında, kültürel dinamiklere göre nasıl sağlanabileceğinin yanında kritik kentsel hizmetlerin ve altyapıların nasıl daha sürdürülebilir, dirençli ve kapsayıcı olabileceğine ilişkin sosyal inovasyonun aracı rolüne odaklanılacak. Prof. Dr. Aykut Lenger, Prof. Dr. Erkan Erdil ve Dr. Hüseyin Güler'in konuşmacı olarak katılacağı panel, saat 11.00'de başlayacak.

Şubat 2025'e kadar devam edecek

İZPA Vizyon 2074 Strateji Ofisi yürütücülüğünde düzenlenen ve Doç. Dr. Murad Tiryakioğlu'nun moderatörlüğündeki panel serisi, İzmir'in ekonomik, ekolojik ve toplumsal geleceğine dair derinlemesine bir tartışma zemini sunmayı hedefliyor. Paneller, makro ölçekli ve vizyona yönelik stratejik temalar etrafında periyodik olarak düzenlenecek ve Şubat 2025'e kadar devam edecek.

Panel serisinin temaları ve programı

Toplam sekiz panelden oluşan Kent Konuşmaları serisi, İZPA ofislerinin çalışma alanlarını tamamlayacak şekilde tasarlandı. Panellerin her biri, İzmir'in öncelikli sorunlarına ve geleceğe dair fırsatlarına odaklanacak şekilde planlandı. Serinin her paneli, İZPA'nın YouTube kanalından erişime açılarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşıyor; İzmir'in 2074 vizyonuna dair kurumsal bir hafıza oluşturulması amaçlanıyor.

Seri; 'Tasarım Kenti ve Kentin Tasarımı', 'Sağlıklı Bir İzmir' ve 'İzmir'de Birlikte Yaşamak' başlıkları üzerinden hazırlanan paneller ile devam ederken, her panel, alanında uzman akademisyenleri misafir edecek ve İzmir'in geleceğini katılımcılarla birlikte tartışma ortamı sunacak.

"Nasıl Bir İzmir" panel serisi daha önce "İzmir'in 2074 Vizyonu", "Gıda ve Tarım", "Körfez ve Havzalar", "Kent İçin Müşterek Veri" başlıklarıyla yapılmıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Vizyon 2074 Paneli: Bölgesel Kalkınma ve Kentsel İnovasyon - Son Dakika

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