Geleceğin Şehir Plancıları Efes Selçuk'u Gezdi

(İZMİR) - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü öğrencileri projeleri kapsamında Efes Selçuk'u gezdi. Öğrenciler yaptıkları incelemelerin yanı sıra Efes Selçuk'un 8600 yıllık tarihi hakkında da bilgi edindiler.

İki gün süren gezinin sonunda, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Toplantı Salonu'nda öğrencilere Efes Selçuk'un tarihine ilişkin sunum yapıldı.

Selçuk Efes Kent Belleği Sorumlusu Tarihçi Tolga Mert, öğrencilere Efes Selçuk'un tarihsel dönemler içerisinde yaşadığı sosyal, kültürel ve ekonomik değişimler hakkında bilgi verdi. Tolga Mert, "Biz Efes Selçuk'a İlham Veren Kent diyoruz. Çünkü bu kent 8600 yıllık tarihi, bu tarih içerisinde ev sahipliği yaptığı medeniyetlerle, taşıdığı izlerle ilham vermeye devam ediyor. Geleceğin şehir plancıları için de çok verimli bir çalışma alanı olması açısından da önem taşıyor. Bu yüzden sizleri burada ağırlamaktan, Efes Selçuk'u sizlere anlatmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Efes Selçuk'un kent merkezinin yanı sıra Efes Antik Kenti, Saint Jean Bazilikasını da gezen 150 öğrenci, İlham Veren Kentin tarihi ve bugünü ile ilgili deneyim kazandıkları geziden memnun kaldıklarını belirterek, Efes Selçuk Belediyesi'ne teşekkür ettiler.