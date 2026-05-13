İzmir'de miras cinayeti: Üç kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

13.05.2026 14:19
İzmir'de miras için anne, baba ve ağabeyini silahla öldüren Mert Avcı'nın yargılanması başladı. Sanık hakkında üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Torbalı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mert Avcı, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı ile müştekiler de salonda hazır bulundu.

Sanığın dayısı müşteki H.Y, Avcı'nın borcunun olduğunu duyduğunu ifade ederek, şikayetçi olduğunu kaydetti.

Mert Avcı'nın amcası L. Avcı ise sanığın bir aileyi yok ettiğini söyledi.

Duruşmada daha sonra tanıklara söz verildi.

Avcı'nın, yeğeni olduğunu aktaran F.Y. de sanığın olaydan sonra kendisini aradığını ifade etti. F.Y, "(Aileme ulaşamadım, gidip bakar mısın) dedi. Gittiğimde kapıyı kimse açmayınca ona söyledim. Benden çilingir çağırmamı istedi, çok telaşlı değildi." diye konuştu.

Sanığın teyzesi S.C. de şunları kaydetti:

"Ölen kardeşim sıcağı sevmezdi ama eve geldiğimizde panjurlar kapalıydı. Ben günlük tutuyorum. Kardeşim bana, geçen yıl 2 Nisan'da Mert'in kaybolduğunu söylemişti. 5 Nisan'da da tefeciler tarafından tehdit edildiklerini, borcunu ödememeleri durumunda Mert ile karısının öldürüleceğini söylemişler. 7 Nisan'da da kardeşim Hatice, oğlu Mehmet'le birlikte Menemen'e tefecilerin aracısıyla görüşmeye gitmişler. Kardeşim 3 evini de satıp onun borcunu ödemiş. Daha önce maktul Mehmet bana gelip 'teyze yeter ki bizim canımıza bir şey olmasın, evi satalım' dedi."

Sanığın kayınbiraderi T.B. ise Mert Avcı'nın olaydan sonra evlerine gelip direkt lavaboya girdiğini ve 3-4 dakika boyunca elini yıkadığını anlattı.

Avcı ailesinin komşusu M.E. de "Saat 14.40 civarında şiddetli bir ses duydum. Çocuğum bile korkup ağladı, dikkat çekici bir sesti." dedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

Olay

Torbalı ilçesi Muratbey Mahallesi'ndeki eve 24 Ekim 2025'te ihbar üzerine giden polis ekipleri, Hatice ve Şadi Avcı çiftini farklı odalarda, oğulları Mehmet'i ise salonda tabancayla vurularak öldürülmüş bulmuştu.

Ailenin diğer çocukları Mert Avcı'nın, geriye kalan malları tek başına mirasçı olabilmek için annesi, babası ve ağabeyini öldürmeyi planladığı, cinayetleri ağabeyinin işlemiş gibi gösterdiği ve ardından intihar izlenimi verdiği öğrenilmişti.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanan Avcı hakkında annesi, babası ve ağabeyine karşı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan üç kez ağırlaştırılmış müebbet ile "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun"a muhalefet suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, tabancadaki parmak izini daha önce eczaneden aldığı makyaj pamuğuyla sildiği saptanan Avcı'nın cinayetlerden kısa süre sonra ailesine ulaşamadığını söyleyerek aradığı kişilerin olay yerine gitmesini sağladığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

