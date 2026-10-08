İzmir'de skandal görüntü! Videoyu izleyenler Cemil Tugay'ı etiketledi: Gerekeni yapın - Son Dakika
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İzmir'de skandal görüntü! Videoyu izleyenler Cemil Tugay'ı etiketledi: Gerekeni yapın

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İzmir'de unlu mamuller üreten bir fırının imalathanesinde cirit atan fare, vatandaş kamerasına yansıdı. Sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntülerin ardından yetkililere acil denetim ve yaptırım çağrısı yapıldı.

İzmir'de unlu mamuller üretimi yapan bir işletmenin imalathane bölümünde farenin gezdiği anlar bir vatandaş tarafından kayda alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük tepki topladı. 

YETKİLİLERE ÇAĞRI: GEREKENİ YAPIN 

Kullanıcılar paylaşımlarında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı etiketleyerek söz konusu işletme hakkında derhal cezai işlem uygulanmasını ve kent genelindeki fırın ile unlu mamul imalathanelerinde denetimlerin artırılmasını talep etti.

Cemil TugayGüncelİzmirSon Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de skandal görüntü! Videoyu izleyenler Cemil Tugay'ı etiketledi: Gerekeni yapın - Son Dakika
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