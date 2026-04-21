Taksi şoförü cinayeti iddianamesi kabul edildi

21.04.2026 11:54
İzmir'in Konak ilçesinde, 9 Mart'ta taksi şoförü Deniz Örer'i tabancayla öldüren Doğuş Meşe hakkında hazırlanan iddianame, İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Meşe, 'kasten öldürme' ve diğer suçlamalarla karşı karşıya.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Konak ilçesinde 9 Mart'ta, taksi şoförü Deniz Örer'in, aracına aldığı Doğuş Meşe tarafından tabancayla öldürülmesine ilişkin, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı.

Mahkeme, iddianamenin kabulüne karar verdi.

İddianamede, sanık Doğuş Meşe (24) hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "gece vakti silahla yağma" suçundan 15 yıla, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sanık, 23 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.

Olay

Konak ilçesinde 9 Mart'ta, taksi şoförü Deniz Örer, aracına aldığı Doğuş Meşe tarafından tabancayla öldürülmüştü. Örer'i araçtan sokağa bıraktıktan sonra taksiyi gasbeden Meşe, polis ekiplerince yakalandıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Cinayet, Güncel, İzmir, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
