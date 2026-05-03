İzmir\'in yüksek kesimlerine kar yağdı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yüksek kesimlerde kar etkili oldu.
İlçeye bağlı yaklaşık 1100 metre rakıma sahip Gölcük ve Bozdağ mahallelerinde, öğle saatlerinde kar yağışı başladı.
Etkisini sürdüren kar, ağaçlık alanlarla evlerin çatılarını, arabaların üzerini beyaza bürüdü.
Bozdağ Mahallesi Muhtarı İsmail Hakkı Balcı, AA muhabirine, havaların ısınmasını beklerken kar yağmasının sürpriz olduğunu söyledi.
Gölcük Mahallesi sakinlerinden Selahattin Aktaşoğlu da mayıs ayında kar yağmasının kendilerini şaşırttığını belirtti.
