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İzmirli Binbaşı'nın çağrısıyla SMA hastası bebek için 2 milyon dolar toplandı - Son Dakika
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İzmirli Binbaşı'nın çağrısıyla SMA hastası bebek için 2 milyon dolar toplandı

İzmir'de görevli Binbaşı Ergin Kupan'ın sosyal medyadan yaptığı çağrı sonucunda, SMA hastası kızı Parla'nın tedavi masraflarını karşılamak için gereken 2 milyon dolar, 2 günde toplandı. Parla bebeğin tedavisi için Dubai'ye götürülmesi planlanıyor.

İzmirli Binbaşı\'nın çağrısıyla SMA hastası bebek için 2 milyon dolar toplandı
16.01.2024 - 19:35,
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İZMİR'de görevli Binbaşı Ergin Kupan'ın (42), sosyal medyadan SMA hastası kızı Parla'nın 2 milyon doları bulan tedavi masraflarının karşılanması için yaptığı çağrı karşılık buldu. 8 aylık Parla'nın tedavisi için gereken paranın toplanma oranı 2 günde yüzde 100'e ulaştı.

İzmir'de görevli Binbaşı Ergin Kupan ve Anaokulu öğretmeni Gülşah Kupan'ın (36) 8 aylık kızı Parla'ya SMA tanısının konulmasının ardından aile kasım ayının sonunda İzmir Valiliği onaylı yardım kampanyası başlattı. Aralık ayında Covid-19'u atlatan Parla bebeğin kampanyası, 6 Ocak günü baba Ergin Kupan'ın video ile çağrıda bulunmasının ardından yüzde 100'e ulaştı. Kupan, SMA Tip 1 kas hastası olan kızı Parla için paylaştığı destek çağrısı videosunda, "Parla, bu kas hastalığıyla dünyada tanı alan 8'inci kişi. 27 yıldır bu vatan toprakları için savaştım. Şimdiki savaşım ise kızım Parla için. Desteklerini bu zamana kadar esirgemeyen ve bundan sonra da destekleyecek herkesten Allah razı olsun" ifadelerine yer verdi.

Aile tarafından yapılan açıklamada, İzmirli baba Ergin Kupan'ın videosunun ardından 24 saat içerisinde tedavi için gerekli olan 2 milyon doların dayanışma ile toplandığı ifade edildi. Geç kalınmış tanı yüzünden vücudu zayıf düştüğü için akciğer enfeksiyonu geçiren Parla bebeğin, tedavisi için yattığı Dokuz Eylül Hastanesi'nden taburcu olunca gen tedavisi için Dubai'ye götürüleceği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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İzmir Valiliği, İzmir, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmirli Binbaşı'nın çağrısıyla SMA hastası bebek için 2 milyon dolar toplandı - Son Dakika
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