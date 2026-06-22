İzmirli Sema Avrupa Kupası'nda Kürsüde - Son Dakika
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İzmirli Sema Avrupa Kupası'nda Kürsüde

22.06.2026 15:08  Güncelleme: 16:21
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli judocusu Sema Mete, Berlin Gençler Avrupa Kupası'nda kadınlar +78 kilo kategorisinde bronz madalya kazandı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli judocusu Sema Mete, Berlin Gençler Avrupa Kupası'nda bronz madalya kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli judocusu Sema Mete, 20-21 Haziran tarihlerinde Almanya'da düzenlenen Berlin Gençler Avrupa Kupası 2026'da bronz madalya kazandı.

Organizasyona 38 ülkeden 459 sporcu katılırken, kadınlar +78 kilo kategorisinde tatamiye çıkan milli sporcu Mete, çeyrek finalde Almanya'dan Franziska Galla'yı mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Yarı final müsabakasında Alman sporcu Peppa Ploehnert ile karşılaşan Sema Mete, bronz madalya mücadelesine çıktı. Bronz madalya karşılaşmasında Almanya'dan Eljesa Bajra'yı mağlup eden başarılı sporcu, organizasyonu üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: ANKA

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