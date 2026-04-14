İzmir Büyükşehir'e Büyük Onur... Dünya Kupası'nda İzmir İmzası
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir Büyükşehir'e Büyük Onur... Dünya Kupası'nda İzmir İmzası

14.04.2026 09:33  Güncelleme: 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli okçusu Dünya Yenihayat, Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda klasik yay kadınlar takım kategorisinde gümüş madalya kazandı. Takım, finale yükselerek büyük bir başarı elde etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli okçusu Dünya Yenihayat, Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası birinci ayağında gümüş madalya kazandı. 7-12 Nisan tarihleri arasında Meksika'nın Puebla kentindeki organizasyonda, İzmirli sporcunun yer aldığı Klasik Yay Kadın Milli Takımı, son 16 turunu, statü gereği maç yapmadan geçtikten sonra Hindistan ve Meksika'yı 5-4 mağlup ederek finale yükseldi.

Dünya Yenihayat'ın yanı sıra Elif Berra Gökkır ve Gizem Özkan'dan oluşan milli takım, klasik yay kadınlar takım finalinde, Çin'e mağlup olarak organizasyonu ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu Dünya Yenihayat, sezon içerisinde Avrupa Şampiyonaları ve Grand Prix organizasyonlarında da mücadele edecek. Başarılı sporcu ayrıca 5-10 Mayıs tarihlerinde Çin'in Şanghay kentinde düzenlenecek Dünya Kupası ikinci ayak ve 18-24 Mayıs tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nda kürsü mücadelesi verecek.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10:50
10:16
10:14
09:31
09:18
08:24
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 11:05:15. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.