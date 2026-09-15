İzmirli tekvandocular Sırbistan'da iki altın ve bir bronz madalya kazandı - Son Dakika
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İzmirli tekvandocular Sırbistan'da iki altın ve bir bronz madalya kazandı

İzmirli tekvandocular Sırbistan\'da iki altın ve bir bronz madalya kazandı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün üç sporcusu, Sırbistan'ın Niş kentinde düzenlenen Multi Taekwondo Avrupa Oyunları'nı iki altın ve bir bronz madalyayla tamamladı. Kaan Yelaldı ile Eda Yelaldı kendi kategorilerinde şampiyon olurken, Zehra Gürbüz bronz madalya kazandı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün üç sporcusu, Sırbistan'da düzenlenen Multi Taekwondo Avrupa Oyunları'nı iki altın ve bir bronz madalyayla tamamladı. Kaan Yelaldı ile Eda Yelaldı kendi kategorilerinde şampiyon olurken, Zehra Gürbüz üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü tekvandocuları, Sırbistan'ın Niş kentinde düzenlenen Multi Taekwondo Avrupa Oyunları'nda önemli bir başarıya imza attı. Yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde 40 ülkeden yaklaşık 1900 sporcunun katıldığı organizasyonda İzmirli sporcular, iki altın ve bir bronz madalya kazandı.

54 kilo erkekler kategorisinde mücadele eden Kaan Yelaldı, tüm rakiplerini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Yelaldı ilk turda Büyük Britanyalı Cameron Done'u, ikinci turda Fransız Eliot Guardiola'yı, üçüncü turda İspanyol Bernat Nadal Mir'i ve finalde Rus Dmitriy Balakhneev'i yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Gençler 42 kiloda mücadele eden Eda Yelaldı da altın madalya kazandı. Eda Yelaldı ikinci turda Sırbistan'dan Lena Milosevic'i, çeyrek finalde Türkiye'den Sakibe Su Dağ'ı, yarı finalde İtalya'dan Ilaira Nicoletti'yi, finalde ise Yunanistan'dan Ilektra Tsouprol'u mağlup ederek kürsünün zirvesine çıktı.

GÜRBÜZ'DEN BRONZ MADALYA

Büyük kadınlar 46 kiloda mücadele eden Zehra Gürbüz ise organizasyonu üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı. İlk turu bay geçen Gürbüz, ikinci turda Rusya'dan Daria Poluektova'yı, çeyrek finalde yine Rusya'dan Aminat Kamalutdinova'yı mağlup etti. Yarı finalde Yunanistan'dan Melina Georgiou'ya yenilen Gürbüz, bronz madalyanın sahibi oldu. Kaan Yelaldı ve Zehra Gürbüz, elde ettikleri derecelerle aralık ayında Hırvatistan'da düzenlenecek U21 Ümitler Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sırbistan, Turnuva, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmirli tekvandocular Sırbistan'da iki altın ve bir bronz madalya kazandı - Son Dakika

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