İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, çalışmalarını ve projelerini anlattı - Son Dakika
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, çalışmalarını ve projelerini anlattı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, çalışmalarını ve projelerini anlattı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 5 yıllık dönemde hayata geçirdiği çalışmaları ve yeniden seçilmesi halinde gerçekleştirmeyi vadettiği projeleri anlattı. Hürriyet, belediyenin eksikliklerini gidermeye çalıştıklarını ve birçok yeni hizmeti hayata geçirdiklerini belirtti. Ayrıca, yeniden seçilmesi halinde gerçekleştirmeyi planladığı projeleri de sunumunu yaptı.

24.03.2024 20:51  Güncelleme: 20:52
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 5 yıllık dönemde hayata geçirdiği çalışmaları ve yeniden seçilmesi halinde gerçekleştirmeyi vadettiği projeleri anlattı.

Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa CHP Kocaeli Milletvekilleri Harun Özgür Yıldızlı, Mühip Kanko, Nail Çiler, İl Başkanı Bülent Sarı ve partililer katıldı.

Hürriyet, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart 2019'da İzmit'te belediyeyi devraldıklarını söyledi.

Belediye meclisinde çoğunluk sahibi olmamaları nedeniyle bir taraflarının eksik kaldığını belirten Hürriyet, buna rağmen şikayet etmeden hizmet üretmeye çalıştıklarını kaydetti.

Hürriyet, "Şu 5 yıllık süreçte vicdanen rahatız. En düzgün, en şeffaf şekilde yönetmeye çalıştık ekip arkadaşlarımızla." dedi.

Göreve geldiklerinde belediyenin kreşinin bulunmadığını, şu an 4'üncü kreşi açmak üzere olduklarını aktaran Hürriyet, "Bir tane bile kütüphanemiz yoktu. İki tane kocaman kütüphaneyi açmak nasip oldu. Kocaman bir aşevi açmayı başardık." diye konuştu.

Hürriyet ayrıca, yeniden seçilmesi halinde yapmayı vadettiği opera ve bale binası, Hulusi Kentmen Yeşilçam Sinema Evi, Su Müzesi, macera ve oyun parkı, Çınar Çocuk Evleri'nin aralarında yer aldığı projelerin sunumunu yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, çalışmalarını ve projelerini anlattı - Son Dakika

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