Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'i Ağırladı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i makamında ağırladı. Ziyarette, yerel yönetim çalışmaları, şehircilik vizyonu ve belediyecilikte iyi uygulama örnekleri üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

İzmit Belediye Başkanı Kaplan Hürriyet, Başkan Ünlüce'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette, Başkan Hürriyet'in yanı sıra İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Hakan Yalçın ile Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen de hazır bulundu.

Eskişehir'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Hürriyet, hayata geçirilen projeleri yakından takip ettiğini belirterek, Ünlüce'yi başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Hürriyet, "Eskişehir'in sosyal belediyecilik, kent estetiği ve katılımcı yönetim anlayışıyla örnek bir şehir olduğunu görmekten memnuniyet duyuyorum" dedi.

Ziyaret dolayısıyla Hürriyet'e teşekkür eden Ünlüce ise Eskişehir'de sürdürülen projeler ve kentin gelecek vizyonuna ilişkin bilgi paylaştı. Kentte yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımları, altyapı ve üstyapı çalışmalarını, sosyal projeleri ve sürdürülebilir şehircilik hedeflerini anlatan Ünlüce, belediyeler arası dayanışma ve deneyim paylaşımının önemine vurgu yaptı.