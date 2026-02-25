Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'i Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'i Ağırladı

25.02.2026 13:49  Güncelleme: 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi makamında ziyaret ederek yerel yönetim çalışmaları ve şehircilik vizyonu üzerine görüş alışverişinde bulundu.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i makamında ağırladı. Ziyarette, yerel yönetim çalışmaları, şehircilik vizyonu ve belediyecilikte iyi uygulama örnekleri üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

İzmit Belediye Başkanı Kaplan Hürriyet, Başkan Ünlüce'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette, Başkan Hürriyet'in yanı sıra İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Hakan Yalçın ile Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen de hazır bulundu.

Eskişehir'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Hürriyet, hayata geçirilen projeleri yakından takip ettiğini belirterek, Ünlüce'yi başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Hürriyet, "Eskişehir'in sosyal belediyecilik, kent estetiği ve katılımcı yönetim anlayışıyla örnek bir şehir olduğunu görmekten memnuniyet duyuyorum" dedi.

Ziyaret dolayısıyla Hürriyet'e teşekkür eden Ünlüce ise Eskişehir'de sürdürülen projeler ve kentin gelecek vizyonuna ilişkin bilgi paylaştı. Kentte yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımları, altyapı ve üstyapı çalışmalarını, sosyal projeleri ve sürdürülebilir şehircilik hedeflerini anlatan Ünlüce, belediyeler arası dayanışma ve deneyim paylaşımının önemine vurgu yaptı.

Kaynak: ANKA

Fatma Kaplan Hürriyet, Yerel Yönetim, Ayşe Ünlüce, Hürriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'i Ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başkomiser yalanıyla 20 milyonluk dolandırıcılığa 3 tutuklama Başkomiser yalanıyla 20 milyonluk dolandırıcılığa 3 tutuklama
ABD, Karayipler’de yaptırıma tabi tutulan petrol tankerine el koydu ABD, Karayipler'de yaptırıma tabi tutulan petrol tankerine el koydu
Küçükçekmece’de 16 yaşındaki çocuğu “fotoğraf çektin“ iddiasıyla darbettiler Küçükçekmece'de 16 yaşındaki çocuğu "fotoğraf çektin" iddiasıyla darbettiler
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor
Yasak dinlemeyip ovaya yaptılar, gölün ortasında kala kaldılar Yasak dinlemeyip ovaya yaptılar, gölün ortasında kala kaldılar
Spalletti, Kenan Yıldız’ın kendisinden istediği şeyi açıkladı Spalletti, Kenan Yıldız'ın kendisinden istediği şeyi açıkladı

15:44
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uçaktan iner inmez Netanyahu’ya sarıldı
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uçaktan iner inmez Netanyahu'ya sarıldı
15:24
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
15:12
Takımın yarısı yok İşte Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
14:43
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
14:42
Şehit babaya son veda
Şehit babaya son veda
14:39
20 milyon TL’lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu Şeytanın aklına gelmez
20 milyon TL'lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu! Şeytanın aklına gelmez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 16:06:20. #7.11#
SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'i Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.