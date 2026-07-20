İzmit Belediyesi\'ne Operasyon: 31 Gözaltı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmit Belediyesi 'ne yönelik operasyon düzenlendi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet ile CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan'ın da aralarında bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli ve etkin pişmanlık ifadeleri ile gizli tanık beyanları doğrultusunda sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Kocaeli, Antalya, Kırıkkale, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, belediye yöneticileri ve belediyede ihaleye girmiş olan çeşitli firmaların yetkililerinin bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında İzmit Belediyesi'nde de arama yapıldı.

'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Rüşvet' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul'a götürüleceği belirtildi.