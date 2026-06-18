İzmit Körfezi'nde Dip Çamuru Temizlendi - Son Dakika
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İzmit Körfezi'nde Dip Çamuru Temizlendi

İzmit Körfezi\'nde Dip Çamuru Temizlendi
18.06.2026 10:01
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İzmit Körfezi'nde 2,4 milyon metreküp dip çamuru temizlendi, ekosistem canlandı, 30 balık türü geri döndü.

İZMİT Körfezi'nde başlatılan 'İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi' kapsamında şu ana kadar yaklaşık 2,4 milyon metreküp dip çamuru temizlendi. Çalışmaların ardından İzmit Körfez'i nefes alırken, 30 farklı balık türü yeniden yaşamaya başladı, denizin rengi de normal haline döndü. Denizde, dip çamurunun temizlendiği bölgeyle temizlenmeyen bölge arasındaki renk farkı dron görüntülerine yansıdı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde İzmit Körfezi'nde 2022 yılında dünyanın en büyük çevre projelerinden biri hayata geçirildi. 'İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi' kapsamında denizin tabanındaki dip çamurunun temizlemek için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Müsilaj sonrası başlayan Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında temizlik kapsamında Körfez'de bulunan temizlik gemisinden alınan dip çamuru boru hatları aracılığıyla arada terfi istasyonları ile kıyıda bulunan tesise aktarılıyor. Burada çeşitli işlemlerin ardından su ve çamur birbirinden ayrılıyor. İşlemlerden geçirildikten sonra temizlenen su daha sonra denize geri veriliyor. İkinci etabı tamamlanan proje kapsamında şu ana kadar 2,4 milyon metreküp dip çamuru temizlendi. Temizlik çalışmalarıyla Körfez nefes almaya başlarken, ekosistem de canlandı. Bölgede 30 farklı yeni balık türü görülmeye başlandı. Projenin tamamlanmasıyla toplam 3,8 milyon metreküp dip çamurunun temizlenmesi planlanıyor. Öte yandan, çamurun temizlendiği bölgede denizdeki renk değişimi dron görüntülerine yansıdı.

DİP ÇAMURU TEMİZLENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde çevre mühendisi olarak çalışan ve projede görevli İsmail Torun, deniz tabanından alınan dip çamurunu susuzlaştırarak, süzüntü suyunu da tekrar denize vererek deniz tabanını temizlediklerini belirterek, "Deniz ortamında bir ana temizlik gemimiz var. 'Cutter Suction Dredger' denen bir ana temizlik gemimiz var. Bu gemi, deniz tabanında yoğun olan çamuru, iletim yapılabilmesi için, hidrolik iletiminin sağlanabilmesi için yüzde 8 katı içerecek oranda bulunduğu bölgeden boru hatları vasıtasıyla yaklaşık 5 kilometre mesafede, arada terfi istasyonları yardımıyla bulunduğumuz sahaya aktarıyor. Bulunduğumuz sahada ilk önce polielektrolit dediğimiz bir çözelti hazırlıyoruz. Bu çözelti, çektiğimiz dip çamurunun su ve katısını, katı fazlarını birbirinden ayırmaya yarıyor. Bu aşamadan sonra katı ve sıvı faz ayrıldıktan sonra burada sahada yaklaşık tam olarak 120 tane geotekstil tüp var. Bu geotekstil, tüplerin içine enjekte ediliyor, tekrardan dip çamuru ve su karışımı. Tüplerin içinde ise katı olan kısım, yani çamur olan kısım, daha katı olan kısım tüpün içinde kalıyor. Diğer temiz olan su ise daha duru olan su ise tekrardan tüplerden süzülerek deniz ortamına geri veriliyor. Bu şekilde yaklaşık şu ana kadar 200 hektardan fazla bir alanın temizliğini gerçekleştirdik ve bakanımızın da açıkladığı gibi 2,4 milyon metreküp dip çamuru ki bu çok devasa bir rakamdır, deniz tabanından alınarak susuzlaştırma işlemi yapılmış oldu ve deniz tabanı temiz hale geldi" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Denizcilik, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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