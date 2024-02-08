İzmit Körfezi\'nde Sulak Alan Kuş Gözlem Etkinliklerine Ev Sahipliği Yapıyor

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesince İzmit Körfezi'nde saz ekilerek oluşturulan sulak alan, kuş gözlem etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin önemli doğal zenginliklerinden İzmit Körfezi Sulak Alanı, son dönemde sayıları artan flamingolarla şenleniyor. Su ve kıyı kuşu türlerinin göç yolu üzerindeki önemli duraklardan alan, göçmen kuşların beslenme ve barınma ihtiyaçları açısından önem taşıyor.

Ekolojik zenginliğiyle dikkati çeken alan, ev sahipliği yaptığı 168 kuş türüyle yaban hayatı fotoğrafçıları ve kuş gözlemcilerinin de gözde rotaları arasında bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü ve Kocaeli Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Cemal Özsemir, kuş gözlemcisi Ümit Malkoçoğlu ve 40'a yakın gözlemciyle flamingo sayımı ve kuş gözlem etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinlikte, gümüş martı, elmabaş patka, dik kuyruk, kum kuşu, gri balıkçılın da aralarında olduğu 28 tür ile 351 flamingo gözlemlendi.