İzmit\'te 1 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 milyon 220 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Bu çerçevede İzmit ilçesinde 2 iş yeri, 3 araç ve depoda yapılan aramada 1 milyon 220 bin makaron ile 40 kilogram kaçak tütüne el konuldu.
Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.
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