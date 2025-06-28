Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Atatürk büstüne zarar verdiği öne sürülen zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmit ilçesi Çukurbağ Mahallesi'ndeki Mehmet Akif İlkokulu'nda Atatürk büstüne zarar verildiği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Ekipler, yapılan takibin ardından şüpheli M.Ç'yi olayda kullandığı suç aletiyle yakaladı.
Açıklamada, şüphelinin, "Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanuna muhalefet" suçuyla Kocaeli Adliyesi'ne sevk edileceği bildirildi.
Son Dakika › Güncel › İzmit'te Atatürk Büstüne Zarar Veren Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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