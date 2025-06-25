İzmit\'te Atık Depolama Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde atık depolama sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alikahya Atatürk Mahallesi'nde, İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme AŞ'nin (İZAYDAŞ) tesislerinde, evsel atık depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri rüzgarın etkisiyle yayılan açık alandaki alevlere müdahale etti. İtfaiye ve iş makinelerinin yaklaşık 1,5 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.