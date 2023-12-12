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İzmit'te bariyere çarpan otomobildeki 4 çocuk yaralandı - Son Dakika
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İzmit'te bariyere çarpan otomobildeki 4 çocuk yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 41 AE 895 plakalı otomobil bariyere ve elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan 4 çocuk, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların yaşları 14-17 arasında.

İzmit\'te bariyere çarpan otomobildeki 4 çocuk yaralandı
12.12.2023 - 09:11,
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 4 çocuk yaralandı.

Umuttepe yolu Kurtuluş Bulvarı'nda, 41 AE 895 plakalı sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil bariyere, ardından da elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan çocuklar M.S, M.K, A.C.K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, ambulanslarla Kocaeli Şehir Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların yaşlarının 14-17 arasında olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İzmit'te bariyere çarpan otomobildeki 4 çocuk yaralandı - Son Dakika
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