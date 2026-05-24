İzmit'te Bıçaklama: Baba ve Kızı Gözaltında

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak ölmesiyle ilgili baba ile kızı gözaltına alındı.

Orhaniye Mahallesi'ndeki bir evde Orhan D. (60) henüz belirlenemeyen nedenle bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan müdahalede, Orhan D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Orhan D'nin cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri, Orhan D. ile aynı adreste bulundukları öğrenilen H.B. (56) ve kızı B.B'yi (32) gözaltına aldı.

Zanlıların komutanlıktaki işlemleri sürüyor.