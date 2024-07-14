İzmit'te bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İzmit'te bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir çorbacıya yapılan silahlı saldırının ardından polis ekipleri çalışma başlattı. İncelemeler sonucunda şüphelinin kimliği tespit edildi ve gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

14.07.2024 10:37
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlediği iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Yahya Kaptan Mahallesi Demokrasi Bulvarı'nda bulunan çorbacıya silahlı saldırı gerçekleştirilmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

İncelemelerin ardından kimliği tespit edilen şüpheli Y.E.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Kocaeli, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmit'te bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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