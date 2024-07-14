İzmit'te bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlediği iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Yahya Kaptan Mahallesi Demokrasi Bulvarı'nda bulunan çorbacıya silahlı saldırı gerçekleştirilmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
İncelemelerin ardından kimliği tespit edilen şüpheli Y.E.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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