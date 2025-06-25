KONTROL ALTINA ALINDI
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme A.Ş.'nin (İZAYDAŞ) çöp depolama tesisinin evsel atık kısmında çıkan yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin, bölgede soğutma çalışması sürüyor. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Nazım Özgün ERBULAN-Ardacan UZUN- Selda Hatun TAN/İZMİT, (Kocaeli),
Son Dakika › Güncel › İzmit'te Çöp Tesisinde Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?