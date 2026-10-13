İzmit'te eşi tarafından 3 yerinden bıçaklanan S.Ş.'ye koruma kararı verildi - Son Dakika
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İzmit'te eşi tarafından 3 yerinden bıçaklanan S.Ş.'ye koruma kararı verildi

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Kocaeli İzmit'te simit fırınında boşanma aşamasındaki eşi tarafından 3 yerinden bıçaklanan S.Ş.'nin durumunun iyiye gittiği öğrenildi. İlk ifadesinde şikayetçi olmadığını söyleyen S.Ş. hakkında koruma kararı verilirken N.H.Ş.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde simit fırınında boşanma aşamasındaki eşi N.H.Ş. (23) tarafından 3 yerinden bıçaklanan S.Ş.'nin (26) durumunun iyiye gittiği öğrenildi. S.Ş.'nin, ilk ifadesinde; N.H.Ş. ile tartıştıklarını ve sonrasına hakaret ettiği için eşi tarafından bir anlık sinirle bıçaklandığını ve şikayetçi olmadığını söylediği öğrenildi. S.Ş. hakkında koruma kararı verilirken, N.H.Ş.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli),

Kaynak: DHA
3. SayfaKocaeliOlaylarGüncelSimitSon Dakika

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