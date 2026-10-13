İzmit'te eşi tarafından 3 yerinden bıçaklanan S.Ş.'ye koruma kararı verildi

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde simit fırınında boşanma aşamasındaki eşi N.H.Ş. (23) tarafından 3 yerinden bıçaklanan S.Ş.'nin (26) durumunun iyiye gittiği öğrenildi. S.Ş.'nin, ilk ifadesinde; N.H.Ş. ile tartıştıklarını ve sonrasına hakaret ettiği için eşi tarafından bir anlık sinirle bıçaklandığını ve şikayetçi olmadığını söylediği öğrenildi. S.Ş. hakkında koruma kararı verilirken, N.H.Ş.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli),