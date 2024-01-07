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İzmit'te fırtına nedeniyle sahil otoparkı su altında kaldı - Son Dakika
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İzmit'te fırtına nedeniyle sahil otoparkı su altında kaldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde etkili olan fırtına sonucu dalgaların karaya ulaşmasıyla sahil bandındaki açık otoparkın bir kısmı su altında kaldı. Su birikintisi yaklaşık 200 metrekarelik alanda 8-10 santimetre yüksekliğinde oluştu.

İzmit\'te fırtına nedeniyle sahil otoparkı su altında kaldı
07.01.2024 - 19:09,
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde fırtına nedeniyle dalgaların karaya ulaşması sonucu sahildeki açık otoparkın bir kısmını su bastı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle İzmit Körfezi'nin sahil bandında yer yer dalga aşmaları meydana geldi.

Dalgaların karaya ulaşması sonucu Karabaş Mahallesi sahilindeki açık otoparkın bir bölümünü su bastı.

Yaklaşık 200 metrekarelik alanda 8-10 santimetre yüksekliğinde su birikintisi oluştu. Bu alana tedbir amaçlı emniyet şeridi çekildi.

Öte yandan, fırtına akşama doğru etkisini kaybetti.

Kaynak: AA
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