İzmit\'te İşçi Yüksekten Düşerek Hayatını Kaybetti

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi.

Sanayi Mahallesi 9. Cadde'de bulunan bir otomotiv firmasının çatısında çalışan Orçun Hoşbaşak (31), yaklaşık 7 metre yükseklikten zemine düştü.

Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Hoşbaşak, kurtarılamadı.