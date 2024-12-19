Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi.
Sanayi Mahallesi 9. Cadde'de bulunan bir otomotiv firmasının çatısında çalışan Orçun Hoşbaşak (31), yaklaşık 7 metre yükseklikten zemine düştü.
Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Hoşbaşak, kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › İzmit'te İşçi Yüksekten Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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