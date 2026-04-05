İzmit'te Kamyonet Dereye Düştü
İzmit'te Kamyonet Dereye Düştü

05.04.2026 16:29
Kocaeli İzmit'te direksiyonun kontrolünü kaybeden sürücü M.E. ağır yaralandı. Kaza anı kamerada.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde dereye düşen kamyonetin sürücüsü M.E. (43) ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Yahya Kaptan Mahallesi Bestekar Amir Ateş Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan M.E.'nin kullandığı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu demir korkuluklara çarptı. Korkulular yerinden sökülürken, kamyonet Akarca Deresi'ne düştü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dereye inen itfaiye eri, kamyonetin içinde bir süre M.E.'ye kalp masajı yaptı. M.E., ardından itfaiyenin merdiveni yardımıyla caddeye çıkarıldı. Ambulansa alınan ve Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan M.E.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kaza yeri dron ile görüntülendi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı bir sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde; cadde üzerinde ilerleyen kamyonetin demir korkuluğa çarptığı, korkuluğun yerinden söküldüğü ve kamyonetin dereye düştüğü görülüyor.

HABER-KAMERA: Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Kocaeli, Güncel, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmit'te Kamyonet Dereye Düştü - Son Dakika

SON DAKİKA: İzmit'te Kamyonet Dereye Düştü - Son Dakika
