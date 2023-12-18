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İzmit'te kavga ve darp olayına karışan 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmit'te kavga ve darp olayına karışan 5 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen kavga ve darp olayında 2 kişi darbedildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili olarak 5 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

İzmit\'te kavga ve darp olayına karışan 5 şüpheli gözaltına alındı
18.12.2023 - 11:29,
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kavga ve darp olayına karışan 5 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmit ilçesi Şehabettin Bilgisu Caddesi'nde 2 kişinin darbedilmesi olayıyla ilgili çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında iki kişiyi darbettiği belirlenen şüpheliler E.A, N.U. ve A.K. ile sadece kavgaya karıştığı tespit edilen 2 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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