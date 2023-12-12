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İzmit'te köftecide silahlı kavga: İş yeri sahibi yaralandı - Son Dakika
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İzmit'te köftecide silahlı kavga: İş yeri sahibi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir köftecide çıkan silahlı kavgada iş yeri sahibi Hakan S. yaralandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hakan S., pompalı tüfekle bacağından yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İzmit\'te köftecide silahlı kavga: İş yeri sahibi yaralandı
12.12.2023 - 21:15,
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde köftecide çıkan silahlı kavgada iş yeri sahibi yaralandı.

Tepecik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir köftecide iş yeri sahibi Hakan S. (55) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Olayın kavgaya dönüşmesiyle Hakan S. pompalı tüfekle bacağından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet Caddesi, Kocaeli, Olaylar, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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