İzmit\'te köftecide silahlı kavga: İş yeri sahibi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde köftecide çıkan silahlı kavgada iş yeri sahibi yaralandı.

Tepecik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir köftecide iş yeri sahibi Hakan S. (55) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Olayın kavgaya dönüşmesiyle Hakan S. pompalı tüfekle bacağından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.