İzmit'te kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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İzmit'te kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İzmit\'te kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış nedeniyle İzmit Körfezi'nin sahil bandında dalga aşmaları meydana geldi. Ömerağa Mahallesi'nde bulunan sahil otoparkı sular altında kalırken, bazı karavanlar da su birikintisinden etkilendi. Yağışın etkisiyle kentte ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı.

03.05.2024 19:27
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve rüzgar nedeniyle İzmit Körfezi'nin sahil bandında yer yer dalga aşmaları meydana geldi.

Yükselen dalgalar nedeniyle Ömerağa Mahallesi'nde bulunan sahil otoparkı sular altında kaldı.

Alandaki bazı karavanların da su birikintisinden etkilendiği görüldü.

Kentte yağış nedeniyle ana arterlerde de trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaynak: AA

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