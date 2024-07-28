İzmit'te Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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İzmit'te Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halindeki hafif ticari araç ile istinat duvarı arasına sıkışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden sürücünün cenazesi morga götürüldü.

28.07.2024 02:41
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halindeki hafif ticari araç ile istinat duvarı arasına sıkışan motosikletin sürücüsü öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kemalpaşa Mahallesi D-100 kuzey yan yolda Galip T'nin kullandığı 16 BFP 119 plakalı motosiklet, Merkez Bankası İzmit Şubesi mevkisindeki trafik ışıklarını geçtikten sonra istinat duvarı ile park halinde olan 41 PA 591 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araç ile duvar arasına sıkışan motosikletteki sürücü Galip T. ve arkadaşı Baran Ateş A. itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Galip T, olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan arkadaşı Baran Ateş A. ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olay yeri incelemesinin ardından Galip T'nin cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmit'te Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmit'te Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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