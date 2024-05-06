İzmit'te plastik fabrikasında iş yeri sahibi pres makinesinde hayatını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde plastik ürün üreten fabrikada pres makinesine sıkışan iş yeri sahibi hayatını kaybetti.
Alikahya Atatürk Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'ndeki fabrikanın sahibi Necmi Ş, pres makinesine sıkıştı.
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkartılarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Necmi Ş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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