İzmit'te plastik fabrikasında iş yeri sahibi pres makinesinde hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmit'te plastik fabrikasında iş yeri sahibi pres makinesinde hayatını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir plastik ürün fabrikasında iş yeri sahibi, pres makinesine sıkışarak hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan iş yeri sahibi, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

06.05.2024 09:45
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde plastik ürün üreten fabrikada pres makinesine sıkışan iş yeri sahibi hayatını kaybetti.

Alikahya Atatürk Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'ndeki fabrikanın sahibi Necmi Ş, pres makinesine sıkıştı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkartılarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Necmi Ş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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