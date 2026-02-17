İzmit'te saldırıya uğrayan adam cep telefonunu kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmit'te saldırıya uğrayan adam cep telefonunu kaybetti

17.02.2026 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ali Aladağ, İzmit'te minibüsle yaklaşan kişiler tarafından darbedilip cep telefonu gasp edildi.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde Ali Aladağ (67), araçla yanına yaklaşan kişiler tarafından sokak ortasında darbedildi. Cep telefonu da gasbedilen Aladağ, "Yanımda bir minibüs durdu. Çakmak istediler, çakmağı verdim. O arada araçtan indiler, bana vurmaya başladılar. Bayağı direndim ama mümkün olmadı. Sonra daha fazla vurmaya başladılar. Ben de 'İmdat' diye bağırdım. Bu hale geldim" dedi.

Olay, 15 Şubat'ta İzmit'e bağlı Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Ali Aladağ, evine gittiği sırada yanına bir araç yaklaştı. Araçtan inen kişiler, bilinmeyen nedenle Aladağ'ı darbetti. Saldırganlar, Aladağ'ın cep telefonunu da gasbettikten sonra kaçtı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Aladağ, saldırganlardan şikayetçi oldu.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çalışma başlatan polis, şüphelilerden birinin E.Y. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan E.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

'HİÇBİR HUSUMET YOK'

Yaşadıklarını anlatan Ali Aladağ, "Eve giderken köprünün altından tek başıma geçiyordum. Yanımda bir minibüs durdu. Çakmak istediler, çakmağı verdim. O arada araçtan indiler, bana vurmaya başladılar. Bayağı direndim ama mümkün olmadı. Sonra daha fazla vurmaya başladılar. Ben de 'İmdat' diye bağırdım. Bu hale geldim. İleride başka arkadaşlar geldi. Onlardan ambulans çağırmalarını istedim. Ambulans geldi, hastaneye gittik. Telefonumu da gasbettiler. 'Herhalde plakayı çekecek' diye düşündüler. O arada telefonumu da aldılar. Hiçbir husumet yok. Şahısları tanımam. 3 kişi gibi gördüm ama 4 kişi de olabilir" dedi.

'BENİM BAŞIMA GELEN, HERKESİN BAŞINA GELEBİLİR'

Olayın sebebini bilmediğini söyleyen Aladağ, "Ben 40-50 yıldan beri bu sokaktayım. Benim başıma gelen, herkesin başına gelebilir. Bir de esnafım, kendi işimden emekliyim. Hastaneden gece saat 22.30'da çıktım. Tedaviden sonra karakola gittik, ifade verdim. Bu mahallede her şey var; arabalar, müzik seti, silah, su akıtma, elektrik kesme. Her şey var bu sokakta. Herkesin huzur içinde yaşayacağı bir yer; şu anda Dallas gibi. Benim özel bir talebim yok. Ben de halkla beraberim. Halkın içinden biriyim. Bizim huzur içinde yaşamamızı sağlamaları gerekiyor" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ardacan UZUN – Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Güvenlik, Kocaeli, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmit'te saldırıya uğrayan adam cep telefonunu kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sarımsaklı Sahili’ne kadın cesedi vurdu Sarımsaklı Sahili'ne kadın cesedi vurdu
Zonguldak’taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
CHP’li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı CHP'li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
11 ildeki FETÖ operasyonunda yakalanan 52 vergi müfettişi tutuklandı 11 ildeki FETÖ operasyonunda yakalanan 52 vergi müfettişi tutuklandı
Fünye ile patlatılan valizden kıyafet çıktı Fünye ile patlatılan valizden kıyafet çıktı
14 Şubat’ı unuttu, eşinin gönlünü iş makinesiyle aldı 14 Şubat'ı unuttu, eşinin gönlünü iş makinesiyle aldı
Türkiye’nin en büyük üçüncü stadyumu yakında açılıyor Türkiye'nin en büyük üçüncü stadyumu yakında açılıyor

17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
16:57
ABD görüşmesi sonrası İran’dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
ABD görüşmesi sonrası İran'dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
16:34
Türkiye’nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
16:04
Fenerbahçe’de sakatlık şoku Yıldız isim bıçak altına yattı
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim bıçak altına yattı
16:02
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin’e tehdit davasında karar
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar
15:34
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
14:07
Bu tehdit masa dağıtır Hamaney açık açık meydan okudu
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 17:53:01. #7.11#
SON DAKİKA: İzmit'te saldırıya uğrayan adam cep telefonunu kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.