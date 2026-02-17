İzmit'te saldırıya uğrayan adam cep telefonunu kaybetti

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde Ali Aladağ (67), araçla yanına yaklaşan kişiler tarafından sokak ortasında darbedildi. Cep telefonu da gasbedilen Aladağ, "Yanımda bir minibüs durdu. Çakmak istediler, çakmağı verdim. O arada araçtan indiler, bana vurmaya başladılar. Bayağı direndim ama mümkün olmadı. Sonra daha fazla vurmaya başladılar. Ben de 'İmdat' diye bağırdım. Bu hale geldim" dedi.

Olay, 15 Şubat'ta İzmit'e bağlı Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Ali Aladağ, evine gittiği sırada yanına bir araç yaklaştı. Araçtan inen kişiler, bilinmeyen nedenle Aladağ'ı darbetti. Saldırganlar, Aladağ'ın cep telefonunu da gasbettikten sonra kaçtı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Aladağ, saldırganlardan şikayetçi oldu.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çalışma başlatan polis, şüphelilerden birinin E.Y. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan E.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

'HİÇBİR HUSUMET YOK'

Yaşadıklarını anlatan Ali Aladağ, "Eve giderken köprünün altından tek başıma geçiyordum. Yanımda bir minibüs durdu. Çakmak istediler, çakmağı verdim. O arada araçtan indiler, bana vurmaya başladılar. Bayağı direndim ama mümkün olmadı. Sonra daha fazla vurmaya başladılar. Ben de 'İmdat' diye bağırdım. Bu hale geldim. İleride başka arkadaşlar geldi. Onlardan ambulans çağırmalarını istedim. Ambulans geldi, hastaneye gittik. Telefonumu da gasbettiler. 'Herhalde plakayı çekecek' diye düşündüler. O arada telefonumu da aldılar. Hiçbir husumet yok. Şahısları tanımam. 3 kişi gibi gördüm ama 4 kişi de olabilir" dedi.

'BENİM BAŞIMA GELEN, HERKESİN BAŞINA GELEBİLİR'

Olayın sebebini bilmediğini söyleyen Aladağ, "Ben 40-50 yıldan beri bu sokaktayım. Benim başıma gelen, herkesin başına gelebilir. Bir de esnafım, kendi işimden emekliyim. Hastaneden gece saat 22.30'da çıktım. Tedaviden sonra karakola gittik, ifade verdim. Bu mahallede her şey var; arabalar, müzik seti, silah, su akıtma, elektrik kesme. Her şey var bu sokakta. Herkesin huzur içinde yaşayacağı bir yer; şu anda Dallas gibi. Benim özel bir talebim yok. Ben de halkla beraberim. Halkın içinden biriyim. Bizim huzur içinde yaşamamızı sağlamaları gerekiyor" diye konuştu.

