İzmit'teki İşletmeye 1 Milyon 299 Bin Lira İdari Para Cezası - Son Dakika
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İzmit'teki İşletmeye 1 Milyon 299 Bin Lira İdari Para Cezası

İzmit\'teki İşletmeye 1 Milyon 299 Bin Lira İdari Para Cezası

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, koku şikayeti üzerine yapılan incelemede bir işletmenin çevre lisans izni belgesinin bulunmadığı ve preslenmiş varillerin kokuya sebep olduğu tespit edildi. İşletmeye 1 milyon 299 bin 54 lira idari para cezası uygulandı.

22.05.2024 00:17
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, koku şikayeti üzerine inceleme yapılan işletmeye 1 milyon 299 bin lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, koku şikayeti üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik personeli ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince bir işletmede inceleme yapıldı.

Ekipler, incelemelerde preslenmiş varillerin kokuya sebebiyet verdiğini, ayrıca işletmenin çevre lisans izni belgesinin bulunmadığını tespit etti.

Kokuya sebebiyet veren söz konusu atıklar, bertaraf edilmek üzere İZAYDAŞ'a gönderildi, işletmeye 1 milyon 299 bin 54 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İzmit'teki İşletmeye 1 Milyon 299 Bin Lira İdari Para Cezası - Son Dakika
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