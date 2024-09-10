İzmit kafede silahlı kavga: 2 kardeş öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmit kafede silahlı kavga: 2 kardeş öldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kafede çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden iki kardeşin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 13 kişiden 2'si tutuklandı. Diğer 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10.09.2024 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kafede çıkan silahlı kavgada iki kardeşin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 13 kişiden 2'si tutuklandı.

Kozluk Mahallesi'ndeki bir kafede çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.G. ve O.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 11 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'ndeki kafeye 6 Eylül'de gelen Ahmet Akın (30) ve Hasan Akın (27) ile işletme sahipleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonrası silahlı kavgaya dönen olayda ağabey ve kardeşi ağır yaralanmış, hastaneye kaldırılan kardeşler müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayla ilgili işletme sahipleri F.G. ile O.S. yakalanmış daha sonra kavgaya karıştığı tespit edilen 11 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

kocaeli, Olaylar, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmit kafede silahlı kavga: 2 kardeş öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:48 Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat, çark etti Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat, çark etti
23:16 İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif’in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif'in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin
21:24 Narin’in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek Narin'in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek
18:58 Külliye’de kritik zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü
17:45 Narin’in mezarı başındaki akrabası ’Havin’ime de böyle kıydılar’ diyerek ağıt yaktı Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı
10:44 Beyin cerrahı, 18 ay içinde ikinci kez uçak kazasından sağ kurtuldu Beyin cerrahı, 18 ay içinde ikinci kez uçak kazasından sağ kurtuldu
10:25 Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi
10:22 Adli Tıp Uzmanı Mehmet Görgülü: Büyük ihtimalle Narin kaybolduğu gün öldürüldü Adli Tıp Uzmanı Mehmet Görgülü: Büyük ihtimalle Narin kaybolduğu gün öldürüldü
09:55 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor
09:33 TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek
09:28 Narin’in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ’’Allah belasını versin’’ diyerek tepki gösterdi Narin'in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ''Allah belasını versin'' diyerek tepki gösterdi
09:21 Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
09:17 ’Sorun ne’ diye sorduğu genç tarafından demir sopayla dövülen adam yaşadıklarını anlattı 'Sorun ne' diye sorduğu genç tarafından demir sopayla dövülen adam yaşadıklarını anlattı
09:06 Star Wars’ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti Star Wars'ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 00:02:34. #1.11#
SON DAKİKA: İzmit kafede silahlı kavga: 2 kardeş öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement