İzmit kafede silahlı kavga: 2 kardeş öldü

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kafede çıkan silahlı kavgada iki kardeşin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 13 kişiden 2'si tutuklandı.

Kozluk Mahallesi'ndeki bir kafede çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.G. ve O.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 11 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'ndeki kafeye 6 Eylül'de gelen Ahmet Akın (30) ve Hasan Akın (27) ile işletme sahipleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonrası silahlı kavgaya dönen olayda ağabey ve kardeşi ağır yaralanmış, hastaneye kaldırılan kardeşler müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayla ilgili işletme sahipleri F.G. ile O.S. yakalanmış daha sonra kavgaya karıştığı tespit edilen 11 kişi daha gözaltına alınmıştı.