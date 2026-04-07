İzmit'teki Silahlı Saldırıda 12 Tutuklama

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, eğlence mekanına yönelik silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada 6 şüpheli daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 12'ye yükseldi.

Olay, 27 Mart'ta gece saatlerinde Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Tramvay yolundan geçen plakasız otomobilden açılan ateş sonucu işletme sahibi Volkan Berberoğlu (42), yolda selam vermek için duran Cem Özer (49) ve emekli polis Talip Çakır hayatını kaybetti. Saldırıda mekan çalışanı Türkeş Ç. ile Cüneyt S. ise yaralandı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Hayatını kaybedenler toprağa verilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, 91 güvenlik kamerasına ait toplam 1844 saatlik görüntü incelendi. Saldırının 2,3 saniye sürdüğü ve olay yerinde 23 mermi kovanı bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin çalıntı ve ikiz plakalı araçlar kullanarak öncü-artçı sistemle hareket ettikleri belirlendi. Soruşturma kapsamında, 31 Mart'ta gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

6 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Derinleştirilen soruşturma kapsamında Ü.D., N.A., E.C., A.S., M.E., K.U. ve B.Ö. de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüphelilerden A.S. adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılırken, Ü.D., N.A., E.C., M.E., K.U. ve B.Ö. tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan kişi sayısı 12'ye yükseldi.