İznik Gölü'nde Su Seviyesi Yükseldi

İznik Gölü'nden sevindirici haber
İznik Gölü'nde doluluk oranı yüzde 96'ya ulaştı
Ekim ayında kuraklık sebebiyle gölün içindeki bazilika gün yüzüne çıkmıştı, şimdi su seviyesi yükseldi çiftçiler sevindi
BURSA - Türkiye genelinde yaşanan kuraklıktan etkilenen İznik Gölü'nde su seviyesi tekrar yükselmeye başladı. Ekim ayında kuraklık sebebiyle gölün içindeki tarihi bazilikanın ortaya çıktığı İznik Gölü'nde kar sularının erimesiyle birlikte seviye istenen duruma geldi.
Türkiye'nin 5. Marmara Bölgesi'nin en büyük gölü olan İznik Gölü'nde sular yükselmeye başladı. Türkiye genelinde yaşanan kuraklıktan nasibini alan göllerden biri de İznik Gölü oldu. Ekim ayında İznik Gölü'nün doluluk oranı yüzde 50- 60 seviyelerindeyken Nisan ayı itibariyle doluluk oranı yüzde 96'ya ulaştı.
2014 yılında keşfedilen dünyanın en önemli 10 buluşu arasında gösterilen Bazilika kilisesi yaşanan kuraklıktan nasibini alarak, adeta bir kara parçası haline gelmişti. Geçtiğimiz kış aylarında yağan kar ve yağışlar sonrası İznik Gölü'ndeki su seviyesinin tekrar yükselmesiyle bazilika tekrar sular altında kalıp derin ve sessiz bir uykuya dalması en güzel örneği oldu. Su seviyesinin tekrar yükseldiği İznik Gölü'nde sazan, yayın, akbalık, gümüş balığı gibi bir çok balık türü yaşıyor.
Göl, turizm, balıkçılık ve ilçenin yüzde 85'i çiftçi olan halkın tarım açısından bölgenin geçimi için önemli bir kaynak olarak biliniyor
Su seviyesi yükselmeye başlayan gölde, yazın gelmesiyle yeniden sıkıntılı bir döneme girileceğini öngördüklerini anlatan bölge sakinlerinden turizmci ve çevre dostu Ali Karaman, "İznik Gölü'ndeki su seviyesi yükselmesi hepimiz için sevindirici oldu. Geçtiğimiz yıllarda aşırı şekilde suların çekilmesi bizleri endişe ve kaygı içinde bırakıyordu. Bazilika kilisesinin üstünde insanlar yürüyerek geziyordu, tekrar sular altında kalması hepimiz için sevindirici oldu. Hazır sular yükselmişken, böyle bir tablo ile karşı karşıya gelmişken yetkililere de büyük görevler düştüğünü ifade etmek istiyorum. İznik Gölü'nden su çeken bazı fabrikaların da denetlenmesi konusunda yetkililer hassas olmalıdır. Bu konuda da Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e de görev düşüyor" şeklinde konuştu.
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