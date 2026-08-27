İznik Gölü'nde Suya Düşen 3 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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İznik Gölü'nde Suya Düşen 3 Kişi Kurtarıldı

İznik Gölü\'nde Suya Düşen 3 Kişi Kurtarıldı
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İznik'te botla gezinen 3 kişi suya düştü, Kadir Topçu ve arkadaşları anında müdahale etti.

BURSA'nın İznik ilçesinde gölde botla gezintiye çıkan 3 kişi, dengelerini kaybederek suya düştü. Gölde teknesiyle seyir halinde olan Kadir Topçu ve arkadaşları tarafından 3 kişi sudan çıkarılırken, kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay saat 18.30 sıralarında İznik Gölü'nde meydana geldi. Zodyak botta bulunan E.H., E.Ö. ve A.G., henüz belirlenemeyen nedenle dengelerini kaybederek suya düştü. O sırada gölde kendi teknesiyle seyir halinde olan Kadir Topçu, 3 kişinin suya düştüğünü fark etti. Topçu, durumu ihbar ettikten sonra kendi teknesiyle suya düşen 3 kişiyi kurtarıp, limana getirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 3 kazazede hastaneye kaldırıldı. E.H.'nin ayağından hafif yaralandığı, E.Ö. ve A.G.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kadir Topçu ve beraberindeki vatandaşlar, daha sonra tekrar göle açılarak kazazedelere ait botu kıyıya getirdi. Suda mahsur kalan 3 kişinin kurtarılma anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

'HEMEN MÜDAHALE ETTİM'

Yaşananları anlatan Kadir Topçu, "Seyir halinde giderken 3 kişinin suya düştüğünü gördüm. Hemen müdahale ettim. Birinin ayağında yaralanma vardı. Kurtardık, limana getirdik. Limanda ambulans, jandarma ve polis eşliğinde hastaneye kaldırıldılar. Tekrar botu kurtarmaya gittik. Botun da gazı takılı kalmış. Bu sefer arkadaşın teknesiyle gittik, botu da kurtardık. Herkesin durumu inşallah iyidir. Bunu kim olsa yapar, insanlık görevidir. Suyun içinde biraz mücadele veriyorlardı. Bayağı bitkin ve yorgun düşmüşlerdi. Kurtardık, tekneye aldık arkadaşları ambulansa teslim ettik" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İznik Gölü'nde Suya Düşen 3 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

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