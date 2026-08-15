İznik Gölü'nde Yangın
İznik Gölü sahilindeki çöp depolama alanında yangın çıktı, itfaiye müdahale ediyor.
Bursa'daki İznik Gölü sahilindeki çöp depolama alanında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Orhangazi ilçesindeki İznik Gölü sahilindeki çöp depolama alanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahale ediyor.
Kaynak: AA
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